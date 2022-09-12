В Севастополе ожидается усиление ветра до 15 м/с

В Севастополе 13 и 14 сентября ожидаются дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«13 сентября. Облачно. Ночью, днём дождь, гроза. Ветер ночью северный 6—11 м/с, днём северо-западный 10—15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днём +20...+22 °С», — заявили синоптики.

В среду, 14 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью и днём прогнозируются дождь и гроза. Ветер 10—15 м/с. Температура воздуха составит +11...+13 °С ночью, +19...+21 °С днём.

Тем временем в Удмуртии во вторник ожидается +11...+16 °С, в среду +12...+17 °С, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра. В первой половине недели возможна преимущественно сухая погода, во второй половине местами прогнозируются дожди.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области 13 и 14 сентября ожидаются ночные заморозки.