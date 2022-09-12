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В Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С

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В Челябинской области 13 и 14 сентября ожидаются ночные заморозки.
В Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Температура в воздухе и на поверхности почвы может опускаться до -3 °С», — заявили синоптики.

Также с 13 по 16 сентября на отдельных территориях региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Взглядом» отметила, что центр страны будет находиться под влиянием циклона, но с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков.

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