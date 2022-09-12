В Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Температура в воздухе и на поверхности почвы может опускаться до -3 °С», — заявили синоптики.
Также с 13 по 16 сентября на отдельных территориях региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Взглядом» отметила, что центр страны будет находиться под влиянием циклона, но с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков.