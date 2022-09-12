Опера-драма «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» откроет сезон на новой площадке
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Алексей Рыбников выступил в роли автора либретто, композитора и режиссёра-постановщика.
«Линия жизни Андрея Болконского, который у Льва Толстого в романе совсем молодой человек, его искания смысла в жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и в финале приход к Богу... это показалось мне настолько важным, что я сделал князя Андрея главным героем моей оперы-драмы», — заявил Рыбников.
Постановка, арии которой исполняются на русском и французском языках, сочетает в себе самые разные музыкальные жанры: от рэпа до рока и мелодекламаций. Главных героев играют солисты творческой мастерской Алексея Рыбникова: участники шоу «Голос» Никита Поздняков (князь Андрей) и Александр Поздняков (Наполеон), Роман Орлов (Пьер Безухов) и Валерия Воробьёва (Наташа Ростова). Роль Анатоля Курагина исполнит приглашённый музыкант, актёр театра и кино Дан Розин.
Сохранить атмосферу и историческую точность в постановке помогают сценические костюмы и масштабные декорации. Специально для площадки «Градский Холл» немецкая компания Gerriets создала огромный экран, на который будут транслироваться видеоинсталляции, призванные погрузить зрителя в эпоху Отечественной войны 1812 года.
Показы «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» состоятся 21 и 22 октября, а также 3, 17, 18 и 24 декабря.
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