Опера-драма «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» откроет сезон на новой площадке

Масштабная постановка композитора Алексея Рыбникова («Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты») откроет сезон на площадке МТКМО («Градский Холл»). Артисты, приглашённые звёзды и камерный оркестр «Искусство музыки» представят эпическую оперу-драму, написанную по мотивам «Войны и мира» Льва Толстого, на специально увеличенной сцене.

Алексей Рыбников выступил в роли автора либретто, композитора и режиссёра-постановщика.

«Линия жизни Андрея Болконского, который у Льва Толстого в романе совсем молодой человек, его искания смысла в жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и в финале приход к Богу... это показалось мне настолько важным, что я сделал князя Андрея главным героем моей оперы-драмы», — заявил Рыбников.

Постановка, арии которой исполняются на русском и французском языках, сочетает в себе самые разные музыкальные жанры: от рэпа до рока и мелодекламаций. Главных героев играют солисты творческой мастерской Алексея Рыбникова: участники шоу «Голос» Никита Поздняков (князь Андрей) и Александр Поздняков (Наполеон), Роман Орлов (Пьер Безухов) и Валерия Воробьёва (Наташа Ростова). Роль Анатоля Курагина исполнит приглашённый музыкант, актёр театра и кино Дан Розин.

Сохранить атмосферу и историческую точность в постановке помогают сценические костюмы и масштабные декорации. Специально для площадки «Градский Холл» немецкая компания Gerriets создала огромный экран, на который будут транслироваться видеоинсталляции, призванные погрузить зрителя в эпоху Отечественной войны 1812 года.

Показы «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» состоятся 21 и 22 октября, а также 3, 17, 18 и 24 декабря.

Ранее стало известно о премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», основанного на песнях бит-квартета «Секрет», в МДМ.