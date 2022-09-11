Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

«Постепенно антициклон будет отходить на восток. Это приведёт к тому, что поменяется ветер. Он будет не северо-западный, а восточный и юго-восточный», — рассказал синоптик.

По его словам, появится облачность, благодаря чему снизится амплитуда дневных и ночных температур.

«Ночью будет заметно теплее. Минимальная температура — +5...+7 °С, а в последующем — от +6...+10 °С. В понедельник днём — +14...+16 °С. В понедельник и во вторник местами небольшой дождь. В среду — +12...+14 °С, а с четверга будет +15...+20 °С», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что до конца недели установится тёплая погода, но с неизбежными дождями.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова высказалась о вероятности бабьего лета в Центральной России.