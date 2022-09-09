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Метеоролог Позднякова высказалась о вероятности бабьего лета в Центральной России

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова высказалась о вероятности бабьего лета в Центральной России.
Метеоролог Позднякова высказалась о вероятности бабьего лета в Центральной России
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей она отметила, что классическое бабье лето приходит в среднюю полосу приблизительно 14—21 сентября.

«В это время по старому стилю начинается осень. Бабье лето всегда связывают с распространением азовского антициклона, когда к нам приходит тёплый воздух и ночи становятся тёплыми, а дневная температура достигает порядка +18...+20 °С», — заявила Позднякова.

По её словам, в предстоящие дни ожидается +14...+17 °С, однако ночи останутся холодными.

«Но назвать это началом бабьего лета будет неправильно. Погоду будет определять холодный антициклон, и это не тот процесс, с которым обычно связывают приход бабьего лета в наши широты», — пояснила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 9 по 12 сентября по ночам прогнозируют заморозки до -3 °С.

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