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Красноярские специалисты помогут Туве в тушении лесных пожаров

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Специалисты лесопожарного центра Красноярского края помогут Туве в тушении лесных пожаров.
Красноярские специалисты помогут Туве в тушении лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Тушить лесные пожары в Тыву поедут профессионалы из авиаподразделений Богучанского, Тасеевского и Манского районов. При этом у нас достаточно сил и средств, чтобы полностью контролировать обстановку в крае», — заявил Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства региона.

Как сообщал в августе телеканал «360», министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.

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