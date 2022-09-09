Красноярские специалисты помогут Туве в тушении лесных пожаров

Специалисты лесопожарного центра Красноярского края помогут Туве в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Тушить лесные пожары в Тыву поедут профессионалы из авиаподразделений Богучанского, Тасеевского и Манского районов. При этом у нас достаточно сил и средств, чтобы полностью контролировать обстановку в крае», — заявил Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства региона.

Как сообщал в августе телеканал «360», министр экологии Московской области Тихон Фирсов рассказал, что экологическую обстановку в регионе в связи с пожарами в Рязанской области контролируют ежедневно с помощью передвижных лабораторий.