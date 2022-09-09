Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве

В Оружейном переулке в центре Москвы установили памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

Об этом информирует корреспондент РИА Новости.

«За этим домом — парк «Эрмитаж», где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году», — рассказала вдова Кобзона Нелли.

На открытии памятника присутствовали, как уточняется, спецпредставитель российского лидера по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дочь артиста Наталья Раппопорт и другие.

Архитектором скульптуры выступил Денис Бобылев, а авторство памятника принадлежит Дмитрию Клавсуцу.

Ранее стало известно, что у театра имени Вахтангова в Москве открыли памятник в честь Василия Ланового, Владимира Этуша и Юрия Яковлева.