Автором текста для Тотального диктанта в 2023 году станет писатель Авченко
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«Зовут его Василий Авченко», — заявил Алексей Геласимов, составивший текст для Тотального диктанта в 2020 году. Он объявил имя нового автора на фестивале в Ярославле, приуроченном к Международному дню грамотности.
В разное время тексты для акции готовили Борис Стругацкий, Дина Рубина, Андрей Усачёв, Леонид Юзефович, Марина Степнова.
Ранее сообщалось, что в Тульской области 3 сентября в рамках проекта «Историческая память» состоялась акция «Диктант Победы». Её участниками стали более 40 тыс. жителей региона.