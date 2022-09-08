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Автором текста для Тотального диктанта в 2023 году станет писатель Авченко

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Автором текста для Тотального диктанта, который состоится 8 апреля 2023 года, станет писатель и журналист Василий Авченко.
Автором текста для Тотального диктанта в 2023 году станет писатель Авченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Зовут его Василий Авченко», — заявил Алексей Геласимов, составивший текст для Тотального диктанта в 2020 году. Он объявил имя нового автора на фестивале в Ярославле, приуроченном к Международному дню грамотности.

В разное время тексты для акции готовили Борис Стругацкий, Дина Рубина, Андрей Усачёв, Леонид Юзефович, Марина Степнова.

Ранее сообщалось, что в Тульской области 3 сентября в рамках проекта «Историческая память» состоялась акция «Диктант Победы». Её участниками стали более 40 тыс. жителей региона.

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