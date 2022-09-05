военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Более 40 тысяч жителей Тульской области приняли участие в акции «Диктант Победы»

Короткая ссылка
В Тульской области 3 сентября в рамках проекта «Историческая память» состоялась акция «Диктант Победы». Её участниками стали более 40 тыс. жителей региона.
Более 40 тысяч жителей Тульской области приняли участие в акции «Диктант Победы»
  • РИА Новости

Об этом информирует Тульская служба новостей.

В числе участников акции — представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, волонтёры, работники общественной приёмной партии «Единая России», студенты, школьники и другие.

Для них подготовили свыше 900 локаций для очного прохождения исторического теста. Отмечается, что по количеству площадок Тульская область вошла в тройку лидеров в России.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что «Диктант Победы» состоится в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить