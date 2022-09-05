Более 40 тысяч жителей Тульской области приняли участие в акции «Диктант Победы»
- РИА Новости
Об этом информирует Тульская служба новостей.
В числе участников акции — представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, волонтёры, работники общественной приёмной партии «Единая России», студенты, школьники и другие.
Для них подготовили свыше 900 локаций для очного прохождения исторического теста. Отмечается, что по количеству площадок Тульская область вошла в тройку лидеров в России.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что «Диктант Победы» состоится в Московской области.