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Москвичи назвали «Коломенское» любимым городским музеем

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На портале «Активный гражданин» завершились ещё три голосования — москвичи выбрали в том числе любимые музеи.
Москвичи назвали «Коломенское» любимым городским музеем

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Любимым городским музеем москвичей оказался музей-заповедник «Коломенское», у него более 15% голосов. Интересно, что это не просто бывшая царская усадьба, а одно из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы», — заявили в пресс-службе.

Далее следуют музей-заповедник «Царицыно» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Среди улиц лидирует Арбат, набравший 17% голосов. Второе место у Никольской улицы, третье — у Кузнецкого Моста.

Ранее сообщалось, что жители Москвы назвали Крымский мост самым красивым в столице. За него проголосовали 17,2% горожан.

Как передавало kp.ru, в столице пройдёт более 420 экскурсий и выставок в честь Дня города.

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