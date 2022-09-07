Москвичи назвали Крымский мост самым красивым в столице

Жители Москвы назвали Крымский мост самым красивым в столице. За него проголосовали 17,2% горожан.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Второе место занял парящий мост в парке Зарядье (15,6%), третье — Живописный мост (15,3%).

Лучшими набережными названы Кремлёвская (18,6%), Воробьёвская (12,2%) и Крымская (11,5%).

«В голосовании за самые красивые фонтаны с большим отрывом победу одержала ВДНХ. Фонтаны, расположенные на территории выставки, заняли все три первых места, по мнению москвичей. Самым любимым оказался фонтан «Дружба народов», — отметили в пресс-службе.

Также жители столицы определили самую красивую станцию Московского метрополитена, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Лидером опроса стала «Маяковская» (18%). Далее следуют «Площадь Революции» и «Новослободская».

В список также попали «Комсомольская», «Киевская», «Арбатская» и «ВДНХ».

Ранее сообщалось, что мероприятия в честь Дня города будут проходить с 9 по 11 сентября по всей Москве.