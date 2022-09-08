На полях ВЭФ обсудили культурный код Дальнего Востока

На площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) прошла дискуссия «Восточная Россия — культурный код опережающего развития?», организованная компанией «Русская Медиагруппа» в рамках направления Creative & Business.

Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Одна из главных тем — возможность создания на Дальнем Востоке филиалов крупнейших культурных центров и их будущее. К таким проектам относится и музейный центр, где разместится филиал Третьяковской галереи.

«Я впервые приехала во Владивосток в 2017 году. И меня поразили невероятная энергетика города, природа, достойный уровень ресторанов и при этом полное отсутствие мощной культурной площадки», — заявила генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

По её словам, филиал музея принесёт в город то, чего ему так не хватает.

Со своей стороны, модератор, управляющий директор компании «Русская Медиагруппа» Дмитрий Медников отметил, что синтез федеральных компетенций и инвестиции в локальные таланты сформируют взаимное проникновение новой и старой дальневосточной культуры и большой великой традиции, русского кода.

Он также заявил о предложении создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока при Корпорации развития Дальнего Востока и Министерстве по развитию региона.