Дом культуры ВДНХ признали памятником архитектуры

Дом культуры ВДНХ получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает НТВ.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, Дом культуры был полностью отреставрирован пять лет назад.

«Теперь завершена процедура признания исторического здания памятником архитектуры», — сказала она.

Также стало известно, что дом акционерного общества «Строитель» в Санкт-Петербурге добавлен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здание построено в 1909 году по проекту архитектора Сергея Гингера.

«Архитектурно-художественное решение фасадов сохранилось до настоящего времени. Также сохранились историческое объёмно-пространственное решение и помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадных лестниц», — рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в Москве расширили перечень зданий и сооружений, находящихся под охраной государства.