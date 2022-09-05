Дом моделей на Кузнецком мосту добавили в список культнаследия
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Один из таких объектов — доходный дом на Земляном Валу, построенный на рубеже XIX и XX веков по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее.
Также в список внесён Дом моделей на Кузнецком Мосту, который был возведён в начале XX века по проекту Адольфа Эрихсона.
Всего под охрану государства попали 14 исторических построек и архитектурных комплексов, передаёт «Утро.ру». Они получили статус объекта культурного наследия регионального значения или выявленного объекта культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова.