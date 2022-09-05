Дом моделей на Кузнецком мосту добавили в список культнаследия

В Москве расширили перечень зданий и сооружений, находящихся под охраной государства.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Один из таких объектов — доходный дом на Земляном Валу, построенный на рубеже XIX и XX веков по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее.

Также в список внесён Дом моделей на Кузнецком Мосту, который был возведён в начале XX века по проекту Адольфа Эрихсона.

Всего под охрану государства попали 14 исторических построек и архитектурных комплексов, передаёт «Утро.ру». Они получили статус объекта культурного наследия регионального значения или выявленного объекта культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова.