В Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина назвала Дом Пашкова одним из самых знаменитых архитектурных памятников русского классицизма.
Сергунина отметила, что планировка всего ансамбля, а также его внутреннее и внешнее художественное оформление подробно описаны специалистами Мосгорнаследия.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.