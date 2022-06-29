В Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова

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Предмет охраны ансамбля Дома Пашкова утверждён в Москве. Отмечается, что в документ вошло описание внешнего вида и особенностей всего архитектурного комплекса, парадного двора с воротами, а также церкви Николы в Старом Ваганькове.
В Москве утвердили предмет охраны ансамбля Дома Пашкова
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина назвала Дом Пашкова одним из самых знаменитых архитектурных памятников русского классицизма.

Сергунина отметила, что планировка всего ансамбля, а также его внутреннее и внешнее художественное оформление подробно описаны специалистами Мосгорнаследия.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге памятниками культурного значения признали здания пороховых погребов и лаборатории в Лисьем Носу — посёлке Приморского района на берегу Финского залива.

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