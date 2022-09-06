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Валдис Пельш рассказал об особенностях ведения игр КВН

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Телеведущий Валдис Пельш рассказал об особенностях работы в таких программах, как КВН.
Валдис Пельш рассказал об особенностях ведения игр КВН
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Мне кажется, что основная задача в условиях срочного ввода ведущего в программу без репетиций — это хорошо знать структуру. В силу того, что я достаточно долго сидел в жюри КВНа, структуру самой программы и спецвыпусков я хорошо знаю», — заявил Пельш в беседе с Общественной службой новостей.

Шоумен в 2022 году уже провёл 1/8 финала встречи Высшей лиги и встречу выпускников в Екатеринбурге. Также ему доверили Летний кубок.

По словам Пельша, вести передачу так, как Александр Масляков, невозможно.

«Основная проблема заключается в том, что вы не должны пытаться продемонстрировать свои личностные качества как ведущего, а должны поучаствовать в командной игре. Работать на команду, на КВН. Вы пытаетесь провести его так, как себе представляете, для того, чтобы эта игра, собственно говоря, состоялась со всеми свойствами», — отметил телеведущий.

В феврале телеведущий Александр Масляков проинформировал, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за коронавирусной инфекции.

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