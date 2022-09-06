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На ТВ выйдет комедийный сериал «Нина»

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Осенью на телеканале ТНТ состоится премьера нового сериала Жоры Крыжовникова «Нина». Роли исполняют Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Юлия Хлынина и Сергей Лавыгин.
На ТВ выйдет комедийный сериал «Нина»
  • Кадр из сериала «Нина»
  • © Телеканал ТНТ

У главной героини Нины была счастливая жизнь. Её третий муж Костя, успешный бизнесмен, обеспечивал её, их общего ребёнка, а также детей от предыдущих мужей и самих экс-супругов. Но всё меняется, когда Костя находит новую женщину, умело манипулирующую им.

Из частного дома под Нижним Новгородом героиня с детьми переезжает в небольшую квартирку, прихватив с собой одного из бывших мужей — горе-бизнесмена, который привык к материальной поддержке его странных идей. Но и тут спокойной жизни нет: второй супруг, безумный профессор, изо всех сил пытается вернуться в семью, однако его любовь не очень нужна Нине и сыну Дане. Проблемы переживает и старшая дочка Даша, ввязавшаяся в романтические отношения, и младшая Мария, которая очень хочет, чтобы её папа Костя вернулся в семью. Нине тяжело, но с каждой проблемой она становится сильнее и учится жить заново.

Как рассказал шоураннер ленты Жоры Крыжовникова, это общечеловеческая история о том, как научиться быть самостоятельной и не надеяться ни на кого, кроме себя. 

«Сериал «Нина» — это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим — обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться. У нашей Нины была семья, и ей было этого достаточно. Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет только со своей семьёй, но её жизнь изменилась. Теперь Нина поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Но Нина не теряет надежды на то, что свою жизнь она ещё отстроит», — отметил Крыжовников.

Над проектом работала целая команда режиссёров — Егор Чичканов, Дмитрий Литвиненко и Карина Чувикова. 

Ранее на ТВ вышел девятый сезон сериала «Реальные пацаны».

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