В Беслане состоялась премьера фильма «Золотая бронза»

В Беслане прошла премьера художественного фильма «Золотая бронза». Лента транслируется с 3 сентября для школьников страны в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» при поддержке Министерства просвещения.

На премьере присутствовал режиссёр фильма Игорь Копылов. По его словам, это было волнующе, так как тема, освещённая в ленте, — сложная и социально значимая.

«Когда мы снимали этот фильм, уже тогда чувствовалась поддержка со стороны местных жителей. Это реально помогало работать с непростой и социально важной темой не только для Северной Осетии, но и для страны в целом. Признаюсь, всё равно испытывал волнение, сидя в зале», — рассказал Копылов.

Ленту встретили овациями. Кинематографист отметил, что уверенности в успехе картины добавили положительные отзывы школьников в социальных сетях.

«Золотая бронза» — это художественный киноальманах, состоящий из пяти новелл, в каждой из которых раскрывается жизнь людей после трагедии 2004 года.

Главными героями ленты стали дети. Известно, что для большей правдивости в съёмках были задействованы не только профессиональные актёры (Тина Тарусина и Дмитрий Лавров), но и жители Беслана.

Картина снята кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета. Продюсерами выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

Ранее сообщалось, что «Военкино» и «Триикс Медиа» подписали соглашение о совместном производстве кинолент.