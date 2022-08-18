«Поможет подрастающему поколению»: «Военкино» и «Триикс Медиа» подписали соглашение о сотрудничестве

На площадке парка «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов и генеральный продюсер и основатель частной кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко подписали соглашение о совместном производстве кинолент. О востребованности фильмов патриотической направленности, а также специфике производства военно-патриотических кинопроектов и анимации — в материале RT.

Максим Ксензов и Инесса Юрченко подписали соглашение о совместном производстве кинолент. Сделка о сотрудничестве состоялась во время дискуссионной сессии «Военкино» в рамках Международного форума «Армия-2022». Согласно документу, коллаборация организаций предполагает совместное производство военно-патриотических картин, содействие патриотическому воспитанию молодёжи и развитию социально значимых проектов в области военной культуры.

Основная цель Фонда поддержки военно-патриотического кино, созданного в марте 2022 года, заключается в производстве и поддержке художественных кинокартин. Организация выделила четыре ключевых направления работы — это производство, поддержка, вовлечение и смыслы. Жанровых ограничений во всех направлениях для оказания поддержки нет — приветствуются как художественные, анимационные, цифровые, так и документальные ленты.

«Мы будем создавать как полнометражные фильмы и киносериалы, так и полнометражные и многосерийные анимационные картины. В ближайшее время мы объявим ещё один конкурсный отбор на сценарные проекты», — рассказал в беседе с RT Максим Ксензов.

Всего на поддержку художественных и анимационных проектов за первые две недели отбора с начала августа «Военкино» получило 118 заявок, среди которых есть масштабное эпическое кино, камерные истории, а также художественные, документальные и анимационные сериалы.

В среду, 17 августа, в разговоре с RT Инесса Юрченко отметила, что кинокомпания тоже приняла участие в конкурсе и предоставила большой список картин, поскольку военное кино невозможно реализовать без соответствующих консультантов, поэтому фонд, помимо прочего, будет консультировать компанию в производстве проектов данной направленности.

«Мы подавали достаточно много заявок на конкурс «Военкино», среди которых есть лента о событиях, происходивших в Кабуле в 1992 году. Это известная (и крайне знаковая для военных) история об операции наших воздушно-десантных войск по освобождению персонала посольства», — поделилась она.

Также продюсер отметила, что фильм кинокомпании «Небо» получился захватывающим и достоверным в том числе благодаря тому, что ленту с момента написания сценария и до заключительного этапа сопровождали военные консультанты. При съёмках картины в первую очередь внимание было направлено на её аутентичность. Экранизация историй современных героев России — нечастая тема современного кино, а для подрастающего поколения такие фильмы необходимы, считает продюсер. Кроме того, что кино должно быть зрелищным, оно должно иметь динамичную и яркую подачу. Однако, по мнению Юрченко, без поддержки государства крайне тяжело придерживаться этого уровня. Тем не менее продюсер верит в российское кино.

«Я верю в русское кино — оно было, есть и будет всегда», — заявила она.

Эксперт также заметила, что патриотическое кино необязательно должно отражать военную тематику: это могут быть и семейные фильмы, на которые преимущественно идут российские зрители. Критерием проектов такой направленности должна служить не коммерческая составляющая, а «безумное желание» её сделать.

Говоря о критериях отбора кинолент, Максим Ксензов отметил, что фонд значительно упростил процедуру заявок, но картины должны иметь художественную и общественную значимость, быть актуальными, уникальными и соответствовать целям и задачам организации — военно-патриотическому воспитанию, сохранению историко-культурных ценностей и защите исторических реалий. Что касается авторов проектов, они могут быть как опытными мастерами своего дела, так и начинающими кинематографистами. В свою очередь, фонд окажет комплексную поддержку кинофильмам, начиная со сценарной заявки и до выхода фильма в прокат. Системность также подразумевает создание киновселенных вокруг героев, которые могут быть частью сериальных, анимационных, театральных и даже игровых произведений. А локации съёмок могут быть использованы как туристические достопримечательности. В целом Ксензов обозначил необходимость реализации свыше 50 фильмов в год разной направленности исходя из предпочтения зрителей и отметил важность формирования новой культуры потребления контента у молодого поколения.

Фонд уже приметил фильмы, которым окажет содействие, — поддержку получат около десяти лент разного формата.

По прогнозам Ксензова полнометражные фильмы на широкие экраны выйдут через два-три года, а сериальные и короткометражные проекты — уже в этом году. Среди отобранных картин руководитель организации отметил полнометражный фильм Владимира Машкова «Плутония», за основу которого взят одноимённый научно-фантастический роман Владимира Обручева.

«Это молодёжное пассионарное кино в жанре фантастики, которое поможет подрастающему молодому поколению сформировать желание стремиться вперёд, изучать новое и развиваться», — добавил он.

«Военкино» планирует также сотрудничество и с другими существующими в стране организациями: Фондом кино, Институтом развития интернета (ИРИ), Президентским фондом культурных инициатив и Министерством культуры.