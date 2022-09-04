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Синоптик Шувалов рассказал о похолодании в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на следующей неделе.

По словам метеоролога, в понедельник ожидаются дожди.

«Температура понизится до +12...+13 °С. Вторник без дождей, но по-прежнему северный ветер и холодно. В среду снова дождь», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что вторая половина рабочей недели обойдётся без осадков.

«В пятницу есть намёк, что температура начнёт повышаться. Уже меняются атмосферные процессы. Циклон приближается с запада. Температура — +15...+16 °С, в субботу и воскресенье — +17...+18 °С, но будут дожди», — заключил он.

Ранее иммунолог Надежда Логина посоветовала не переживать из-за резкой смены погоды.

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