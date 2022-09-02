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В Екатеринбурге установили памятник писателю Владиславу Крапивину

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На могиле писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге установили памятник.
В Екатеринбурге установили памятник писателю Владиславу Крапивину
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Для портрета был взят снимок из архива семьи.

«На этой фотографии ему 56 лет. Тогда он был полон сил, работал в «Каравелле», у него было много планов и даже много романов было впереди», — заявила вдова Ирина Крапивина.

Писатель скончался 1 сентября 2020 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» состоится в Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

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