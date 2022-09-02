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В Крыму предупредили о штормовом ветре до 22 м/с в ближайшие дни

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В Крыму предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни.
В Крыму предупредили о штормовом ветре до 22 м/с в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы могут достигать 17—22 м/с.

Штормовое предупреждение объявили и в Ростовской области, где 3 и 4 сентября прогнозируются дожди с грозами, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В частности, в области возможен град, усиление ветра до 24 м/с.

Ранее сообщалось, что в Курганской области спрогнозировали дожди и грозы 3 сентября.

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