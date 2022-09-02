В Крыму предупредили о штормовом ветре до 22 м/с в ближайшие дни
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы могут достигать 17—22 м/с.
Штормовое предупреждение объявили и в Ростовской области, где 3 и 4 сентября прогнозируются дожди с грозами, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.
В частности, в области возможен град, усиление ветра до 24 м/с.
Ранее сообщалось, что в Курганской области спрогнозировали дожди и грозы 3 сентября.