В Крыму предупредили о штормовом ветре до 22 м/с в ближайшие дни

В Крыму предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы могут достигать 17—22 м/с.

Штормовое предупреждение объявили и в Ростовской области, где 3 и 4 сентября прогнозируются дожди с грозами, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В частности, в области возможен град, усиление ветра до 24 м/с.

Ранее сообщалось, что в Курганской области спрогнозировали дожди и грозы 3 сентября.