В Курганской области спрогнозировали дожди и грозы 3 сентября
- Gettyimages.ru
- © Shivani Anand / EyeEm
Как пишет URA.RU, дневная температура воздуха при этом может подняться до +29 °С.
Скорость ветра при порывах будет достигать 14 м/с.
4 сентября, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха в области составит +22 °С, 5 сентября — +18 °С.
Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.