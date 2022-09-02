В Курганской области спрогнозировали дожди и грозы 3 сентября

В Курганской области, по данным регионального ЦГМС, 3 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как пишет URA.RU, дневная температура воздуха при этом может подняться до +29 °С.

Скорость ветра при порывах будет достигать 14 м/с.

4 сентября, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха в области составит +22 °С, 5 сентября — +18 °С.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.