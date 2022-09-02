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Хабенский отменил ряд постановок в МХТ имени Чехова на фоне спецоперации на Украине

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Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский отменил ряд постановок в знак уважения к бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
Хабенский отменил ряд постановок в МХТ имени Чехова на фоне спецоперации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как отметил Хабенский, в зоне операции гибнут люди, в том числе «ребята, выполняющие свой профессиональный долг».

«Театр — живой организм. Он обязан всё это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, зачем они приходят сейчас к нам, мы должны», — цитирует его РИА Новости.

Хабенский отметил, что в связи с этим пришлось отказаться от ряда названий постановок, анонсированных зимой в прошлом сезоне. По словам худрука театра, сейчас «по-человечески неправильно» брать материал для сцены, который бы как-то иронизировал или интерпретировал тему военных действий или человеческих трагедий, связанных с ними.

Ещё одной причиной стали проблемы с авторскими правами на постановки.

Ранее группа расследования антироссийской деятельности в культуре предложила пересмотреть механизмы формирования экспертных советов Фонда кино и «Большой книги», поскольку из 142 членов этих институтов только один публично поддержал государство в проведении спецоперации.

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