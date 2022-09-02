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Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве в выходные дни

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Полина Полетаева
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве в выходные дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Синоптик отметил, что в субботу и воскресенье погода немного улучшится.

«Практически без существенных осадков. Температура несколько повысится. В центре Москвы она поднимется до +15…+17 °С. Но ночи всё равно будут достаточно прохладные, ожидается около +4…+6 °С», — рассказал Варакин.

Он предупредил, что в выходные дни будет ветрено.

«Ветер западный-северо-западный. В ночные часы 2-7 м/с, а днём он будет усиливаться до 6-11 м/с. В понедельник ожидаются примерно те же параметры. Ночью +4…+6 °С, а днём +12…+14 °С. То есть в ближайшие три дня самые тёплые дневные часы будут в субботу и воскресенье», — заключил собеседник RT.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала прохладный сентябрь в центральных регионах страны.

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