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Синоптик Макарова пообещала прохладный сентябрь в Центральной России

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала прохладный сентябрь в центральных регионах страны.
Синоптик Макарова пообещала прохладный сентябрь в Центральной России
  • Gettyimages.ru

«В Центральной России в сентябре предполагается, что температурный фон будет ниже климатической нормы. Тем не менее, внутри месяца возможны и периоды потепления, однако это предусматривается уже более краткосрочными прогнозами на 5 — 7 дней», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, погода в европейской части России переменчивая, что является её основным свойством, но в целом месяц будет более прохладным.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару +37 °С.

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