военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в дни ВЭФ

Короткая ссылка
Штормовое предупреждение по причине ливней и ветра объявлено в Приморье в дни Восточного экономического форума.

«Внимание, штормовое предупреждение! По информации Примгидромета, в связи с обострением полярного фронта при подходе супертайфуна «Хинамнор» к Корейскому проливу 5 сентября во Владивостоке и южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, вечером на юго-востоке очень сильные», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Отмечается, что ВЭФ пройдёт 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить