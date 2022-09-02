Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в дни ВЭФ

Штормовое предупреждение по причине ливней и ветра объявлено в Приморье в дни Восточного экономического форума.

«Внимание, штормовое предупреждение! По информации Примгидромета, в связи с обострением полярного фронта при подходе супертайфуна «Хинамнор» к Корейскому проливу 5 сентября во Владивостоке и южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, вечером на юго-востоке очень сильные», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Отмечается, что ВЭФ пройдёт 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.