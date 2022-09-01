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Пользователи «VK Музыки» смогут сравнить свои музыкальные вкусы с известными музыкантами

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Пользователи платформы «VK Музыка» теперь смогут проверить, насколько их музыкальный вкус совпадает с известными музыкантами. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи «VK Музыки» смогут сравнить свои музыкальные вкусы с известными музыкантами
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что «VK Музыка» — первый музыкальный сервис, где пользователи могут узнать, насколько их музыкальный вкус совпадает со вкусами знаменитостей.

Подборки треков, которые слушают звёзды, представлены в разделе «100 личных плейлистов» в приложении VK Музыка и музыкальном разделе «ВКонтакте». Каждый пользователь увидит их в своём порядке: от самого большого процента совпадения к меньшему.

Порядок и процент совместимости могут меняться каждый день: алгоритмы постоянно анализируют прослушанную музыку и предлагают наиболее подходящие рекомендации. Результатами совпадения с любым из представленных артистов можно поделиться «ВКонтакте» и других социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» объявила о новом дизайне личного профиля.

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