Пользователи «VK Музыки» смогут сравнить свои музыкальные вкусы с известными музыкантами
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Отмечается, что «VK Музыка» — первый музыкальный сервис, где пользователи могут узнать, насколько их музыкальный вкус совпадает со вкусами знаменитостей.
Подборки треков, которые слушают звёзды, представлены в разделе «100 личных плейлистов» в приложении VK Музыка и музыкальном разделе «ВКонтакте». Каждый пользователь увидит их в своём порядке: от самого большого процента совпадения к меньшему.
Порядок и процент совместимости могут меняться каждый день: алгоритмы постоянно анализируют прослушанную музыку и предлагают наиболее подходящие рекомендации. Результатами совпадения с любым из представленных артистов можно поделиться «ВКонтакте» и других социальных сетях.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» объявила о новом дизайне личного профиля.