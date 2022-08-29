Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о новом дизайне личного профиля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что новый профиль должен дать широкие возможности для самовыражения и упростить обмен информацией с учётом высокой скорости потребления контента в современном мире.

Владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Например, иллюстратор может предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля.

Управление личным профилем и редактирование информации о себе также стало более простым и интуитивным.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» впервые запустила таргетированную рекламу, которая зависит от погоды.