Социальная сеть «ВКонтакте» впервые запустила таргетированную рекламу, которая зависит от погоды. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что социальная сеть разработала ряд рекламных интеграций для сервиса «Погода» — мини-приложения, которое информирует о погодных условиях на ближайшие дни и часы по местоположению. Теперь внутри сервиса можно размещать рекламный контент и таргетировать его на пользователей в зависимости от температуры, давления, скорости ветра, УФ-индекса, влажности и типа погоды. Например, тематические объявления с кондиционерами или вентиляторами будут появляться только у тех пользователей, которые находятся в жарких зонах.

Во «ВКонтакте» рассказали, что было разработано несколько типов виджетов внутри мини-приложения: карточка с одной кнопкой, карусель из небольших иконок — пользователь может сам выбрать интересную и, кликнув по ней, попасть на страницу с подробной информацией, а также необычная пасхалка — иконка, лого или картинка, которая будет появляться в колонке дней недели.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах.