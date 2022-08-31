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Синоптик Тишковец высказался о вероятности бабьего лета в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец высказался о вероятности бабьего лета в Москве.
Синоптик Тишковец высказался о вероятности бабьего лета в Москве
  • РИА Новости

«Существует вероятность какого-то скромного бабьего лета. Я бы не рассчитывал, что оно будет продолжительное, скорее всего, обойдётся классическим периодом, максимум пять-шесть дней — примерно такой расклад у нас», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, с приходом похолодания в Москву вернутся дожди, которые будут кратковременными и не слишком интенсивными.

«Но в любом случае и холод, и осадки принесут нам улучшение экологической обстановки, воздух будет чище», — добавил Тишковец.

Кроме того, в беседе с Общественной службой новостей он отметил, что ближайшей ночью снег выпадет на территории Русского Севера: Кольский полуостров, Мурманская и Архангельская области.

«Также в «более значимом виде» он выпадет на севере (Таймыр) и в центре Красноярского края. В азиатской части страны локальные заряды снега вперемешку с дождём доберутся чуть ли не до Прибайкалья», — считает Тишковец.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в сентябре.

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