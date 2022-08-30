Метеоролог Старков пообещал прохладную погоду в Москве в начале сентября

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в сентябре.

«В общем и целом в первую половину сентября будет прохладная, холодная погода. По-осеннему неустойчивая, с температурным фоном, более характерным для второй половины месяца», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам специалиста, в первой половине сентября температура воздуха составит +12...+15 °С, ночью — +5...+8 °С. Возможны дожди, умеренный ветер.

«В отдельные дни температура может кратковременно повышаться до +20 °С, но это эпизоды, затем опять периоды похолоданий», — добавил Старков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области ожидаются сильный ветер и грозы на фоне аномальной жары.