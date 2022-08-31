На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму подвели итоги грантового конкурса

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму рассказали об итогах грантового конкурса. Его лауреатами стали 35 участников из 23 регионов России и один из ДНР.

Об этом сообщает телеканал «360».

Среди победителей — два проекта от участников из Московской области. На их реализацию предоставлено более миллиона рублей.

В частности, житель Одинцова Александр Дроздов получил грант за музыкальный проект «Про Баттл лига» — конкурс песен в интернете.

Ещё один лауреат из Подмосковья — музыкальный проект YDEM, авторами которого стали Елизавета Мельниченко и Михаил Никифоров.

Всего на публичной защите было представлено 256 идей молодых деятелей культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что онлайн-трансляции общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» собрали более 10 млн просмотров.