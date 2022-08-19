Онлайн-лекции общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» собрали более 10 млн просмотров

Онлайн-трансляции общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» собрали более 10 млн просмотров.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».

За четыре дня работы лектория «Вершина знаний» выступили более 25 экспертов. Слушателями стали около 5 тыс. человек.

В частности, состоялась лекция заслуженного мастера спорта, продюсера Ильи Авербуха. Также интерактивный мастер-класс провела певица Анет Сай.

Среди других участников — руководитель специальных проектов RUTUBE Дарья Ряжских и исполнительный директор «Лаборатории медиа» Анастасия Косенчук.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ» открылась выставка «Экология моря», посвящённая Чёрному морю и его обитателям.