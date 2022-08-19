военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Онлайн-лекции общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» собрали более 10 млн просмотров

Короткая ссылка
Онлайн-трансляции общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» собрали более 10 млн просмотров.
Онлайн-лекции общества «Знание» на фестивале «Таврида.АРТ» собрали более 10 млн просмотров
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».

За четыре дня работы лектория «Вершина знаний» выступили более 25 экспертов. Слушателями стали около 5 тыс. человек.

В частности, состоялась лекция заслуженного мастера спорта, продюсера Ильи Авербуха. Также интерактивный мастер-класс провела певица Анет Сай.

Среди других участников — руководитель специальных проектов RUTUBE Дарья Ряжских и исполнительный директор «Лаборатории медиа» Анастасия Косенчук.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму на фестивале «Таврида.АРТ» открылась выставка «Экология моря», посвящённая Чёрному морю и его обитателям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить