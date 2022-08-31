военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Короткая ссылка
В ГУМЧС по Краснодарскому краю заявили, что в Сочи решили объявить штормовое предупреждение из-за сильной жары.
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
  • РИА Новости

«С 15:00—16:00 и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 °C, +37 °C», — говорится в релизе.

В связи с жаркой погодой спасатели не рекомендуют жителям и гостям Сочи употреблять в это время спиртные напитки, носить тёмную одежду, находиться долго на солнце.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить