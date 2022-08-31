В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

В ГУМЧС по Краснодарскому краю заявили, что в Сочи решили объявить штормовое предупреждение из-за сильной жары.

«С 15:00—16:00 и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 °C, +37 °C», — говорится в релизе.

В связи с жаркой погодой спасатели не рекомендуют жителям и гостям Сочи употреблять в это время спиртные напитки, носить тёмную одежду, находиться долго на солнце.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.