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Волонтёры «Чистой Арктики» собрали 200 т отходов на побережье Баренцева моря за неделю

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Волонтёры проекта «Чистая Арктика» собрали около 200 т отходов на побережье Баренцева моря за неделю.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Здорово, что у нас есть такие помощники — команда волонтёров проекта «Чистая Арктика» из разных регионов России, от Калининграда до Омска. Сегодня мы очистили береговую полосу от мусора в районе Старого Варандея. Вот так, шаг за шагом, мы возвращаем Арктике её первозданный вид», — заявил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

В конце августа мероприятия по очистке территорий от мусора проходят в нескольких арктических зонах, в том числе в Якутии и на Чукотке.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Российский экологический оператор рассказал об итогах проекта «Экопоколение.РЭО». С 15 июля по 7 августа в регионах состоялось более 100 мероприятий, участниками которых стали свыше 2300 человек.

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