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Самыми популярными литературными героями в России назвали Шерлока Холмса и Маргариту

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Компания «ЛитРес» и сервис Zigmund.Online провели исследование и выяснили, какие литературные герои в России пользуются наибольшей популярностью.
Самыми популярными литературными героями в России назвали Шерлока Холмса и Маргариту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Самым популярным персонажем зарубежных произведений среди россиян оказался Шерлок Холмс. Далее следуют Альбус Дамблдор и Северус Снегг.

На четвёртом месте — Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения», на пятом — Маленький принц.

Российский рейтинг возглавляет Маргарита из романа Михаила Булгакова, далее следует Мастер из этого же произведения.

В список также попали Эраст Фандорин, Анна Каренина и Остап Бендер.

Ранее «Невские новости» сообщали, что фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» состоится в Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

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