Самыми популярными литературными героями в России назвали Шерлока Холмса и Маргариту
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Самым популярным персонажем зарубежных произведений среди россиян оказался Шерлок Холмс. Далее следуют Альбус Дамблдор и Северус Снегг.
На четвёртом месте — Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения», на пятом — Маленький принц.
Российский рейтинг возглавляет Маргарита из романа Михаила Булгакова, далее следует Мастер из этого же произведения.
В список также попали Эраст Фандорин, Анна Каренина и Остап Бендер.
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