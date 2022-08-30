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Дворцовый мост в Петербурге разведут под любимую музыку Довлатова

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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под любимую музыку писателя Сергея Довлатова.
Дворцовый мост в Петербурге разведут под любимую музыку Довлатова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Акция состоится в ночь на 4 сентября в рамках фестиваля «День Д».

«Саундтрек Довлатова» — это джазовые композиции 60—70-х годов в симфонической версии, которые писатель слушал, живя в Ленинграде и уже будучи в эмиграции», — заявил генеральный директор «Петроцентра» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

По его словам, символично, что в день рождения Довлатова его произведения и музыка, которую он любил, будут звучать в разных городских локациях.

Ранее «Невские новости» сообщали, что фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» состоится в Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

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