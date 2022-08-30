Дворцовый мост в Петербурге разведут под любимую музыку Довлатова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Акция состоится в ночь на 4 сентября в рамках фестиваля «День Д».
«Саундтрек Довлатова» — это джазовые композиции 60—70-х годов в симфонической версии, которые писатель слушал, живя в Ленинграде и уже будучи в эмиграции», — заявил генеральный директор «Петроцентра» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
По его словам, символично, что в день рождения Довлатова его произведения и музыка, которую он любил, будут звучать в разных городских локациях.
Ранее «Невские новости» сообщали, что фестиваль памяти Сергея Довлатова «День Д» состоится в Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.