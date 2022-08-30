Эксперт Рудаков спрогнозировал неудачный грибной сезон из-за засушливой погоды

Президент Союза переработчиков дикоросов России «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков заявил, что в этом году грибной сезон может стать неудачным из-за неблагоприятных погодных условий во многих регионах страны.

В разговоре с «Москвой 24» он рассказал, что во многих областях выросло мало грибов из-за жары и отсутствия дождей.

«Если температура спадёт и пойдут дожди, то ещё можно будет захватить осенние грибы. Если же нет, тогда грибной сезон в этом году будет, скажем так, неудачный. По всей Центральной России, в Сибири, на Дальнем Востоке с грибами всё грустно», — отметил Рудаков.

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