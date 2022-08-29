Ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН — 2022» будет Дмитрий Хрусталёв
«Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий — Дмитрий Хрусталёв», — приводит сообщение телеканала РИА Новости.
Лучшие команды клуба разыграют награды музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске.
В феврале телеведущий Александр Масляков проинформировал, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за коронавирусной инфекции.
После этого актёр Дмитрий Нагиев сообщил, что на время подменит Маслякова в качестве ведущего КВН.