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Ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН — 2022» будет Дмитрий Хрусталёв

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Ведущим музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН — 2022» станет Дмитрий Хрусталёв. Об этом сообщил Первый канал.

«Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» 9 сентября в 21:45 на Первом канале. Ведущий — Дмитрий Хрусталёв», — приводит сообщение телеканала РИА Новости.

Лучшие команды клуба разыграют награды музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» в Светлогорске.

В феврале телеведущий Александр Масляков проинформировал, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за коронавирусной инфекции.

После этого актёр Дмитрий Нагиев сообщил, что на время подменит Маслякова в качестве ведущего КВН.

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