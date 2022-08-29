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В Тюменской области нашли ещё один объект исторического наследия

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В Тобольском районе Тюменской области нашли объект археологического наследия «Поселение Абалакское 5».
В Тюменской области нашли ещё один объект исторического наследия
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Также специалисты обнаружили часть керамического сосуда, который можно датировать примерно I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.

Найденный объект добавлен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Уватском районе Тюменской области специалисты нашли шесть объектов археологического наследия.

Сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.

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