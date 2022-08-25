В Тюменской области специалисты нашли шесть объектов археологического наследия

В Уватском районе Тюменской области специалисты нашли шесть объектов археологического наследия.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

Объекты были обнаружены во время археологических полевых работ. В частности, найдены городище, поселение и могильник, которые датируются Средневековьем, Новым временем и бронзовым веком.

«В рельефе объекты выражены характерными валом, рвом и впадинами», — отметили в комитете.

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