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В Тюменской области специалисты нашли шесть объектов археологического наследия

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В Уватском районе Тюменской области специалисты нашли шесть объектов археологического наследия.
В Тюменской области специалисты нашли шесть объектов археологического наследия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия региона.

Объекты были обнаружены во время археологических полевых работ. В частности, найдены городище, поселение и могильник, которые датируются Средневековьем, Новым временем и бронзовым веком.

«В рельефе объекты выражены характерными валом, рвом и впадинами», — отметили в комитете.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.

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