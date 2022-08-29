Пугачёва сообщила, что находилась в отпуске и проходила лечение
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Как передаёт РИА Новости, об этом она сказала на видео, которое опубликовал в соцсетях российский дизайнер Игорь Гуляев.
«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко. Я отдыхала, лечилась», — сказала Пугачёва.
В свою очередь концертный директор артистки рассказал, что она давно вернулась в Москву, однако концерты проводить пока не планирует.
Ранее Гуляев опубликовал видео с предполагаемым возвращением Пугачёвой в Россию.
До этого Пугачёва и телеведущий Иван Ургант опровергли информацию о своём переезде из России.