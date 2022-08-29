Пугачёва сообщила, что находилась в отпуске и проходила лечение

Певица Алла Пугачёва заявила, что у неё кончился отпуск, во время которого она отдыхала и лечилась.

Как передаёт РИА Новости, об этом она сказала на видео, которое опубликовал в соцсетях российский дизайнер Игорь Гуляев.

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко. Я отдыхала, лечилась», — сказала Пугачёва.

В свою очередь концертный директор артистки рассказал, что она давно вернулась в Москву, однако концерты проводить пока не планирует.

Ранее Гуляев опубликовал видео с предполагаемым возвращением Пугачёвой в Россию.

До этого Пугачёва и телеведущий Иван Ургант опровергли информацию о своём переезде из России.