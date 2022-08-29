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В Нижнем Тагиле умер игрок КВН Сумароков

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В Нижнем Тагиле умер свадебный ведущий и игрок команды КВН «Северный квартал» Никита Сумароков.

Об этом сообщает URA.RU.

Причины смерти Сумарокова устанавливаются.

«Был он на улице, пришёл к друзьям в гости. Ушёл за гаражи на две минуты, и всё, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца», — приводит слова друга Дениса издание tagilcity.ru.

Отмечается, что Сумароков умер за несколько дней до своей свадьбы, которая была назначена на 23 сентября.

Ранее стало известно, что главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев скончался на 69-м году жизни.

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