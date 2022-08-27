военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Умер театральный режиссёр Кирилл Стрежнев

Короткая ссылка
Главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев скончался на 69-м году жизни.
Умер театральный режиссёр Кирилл Стрежнев

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«27 августа 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни на 69-м году ушёл из жизни главный режиссёр Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии... Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками», — заявили в театре.

Как указывает агентство, соболезнования родным и близким Стрежнева также выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Наш регион потерял невероятно талантливого, яркого, обаятельного человека, признанного мэтра сцены, который всегда отличался широтой художественных интересов, умением воплощать в жизнь самые смелые планы и начинания, в полной мере раскрывать индивидуальность актёров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить