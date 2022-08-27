Умер театральный режиссёр Кирилл Стрежнев

Главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев скончался на 69-м году жизни.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«27 августа 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни на 69-м году ушёл из жизни главный режиссёр Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии... Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками», — заявили в театре.

Как указывает агентство, соболезнования родным и близким Стрежнева также выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Наш регион потерял невероятно талантливого, яркого, обаятельного человека, признанного мэтра сцены, который всегда отличался широтой художественных интересов, умением воплощать в жизнь самые смелые планы и начинания, в полной мере раскрывать индивидуальность актёров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года.