Синоптик Вильфанд рассказал о резкой смене температурного режима в Москве 1 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.

«Завтра ещё последний день жаркой погоды, когда температура +28…+30 °C. Это связано с тем, что уходящий антициклон ещё будет оказывать влияние. Кроме того, завтра изменится направление ветра, ветер будет идти не только с юго-востока, но и с юга. Поэтому жаркие воздушные массы будут обусловливать тёплую погоду. Ночь на понедельник тоже будет очень тёплой — +17…+19 °C, а в центре Москвы +21…+23 °C. Это южная ночь, да и только»,— рассказал синоптик.

Он отметил, что во вторник антициклон, определявший жару в центре европейской части России, начнёт медленно отступать на восток.

«Понизится давление, причём заметно, сразу на 6—7 мм рт. ст. Во вторник направление воздуха будет уже с запада, и температура понизится ещё на несколько градусов. Прогнозируется +25…+27 °C. Воздух будет чистым, и не будет никаких последствий пожаров, которые раньше ощущали москвичи. В среду ветер будет северо-западным, максимальное значение температуры +20…+24 °C. Температура понизится, но всё равно будет выше нормы примерно на 3—4 градуса», — добавил Вильфанд.

Он также сообщил, что в четверг произойдёт резкое изменение температурного режима.

«Первого сентября температурный режим будет больше соответствовать четвёртой пятидневке сентября. То есть сразу похолодает. Давление будет низким, погода облачной, с кратковременными дождями, а ветер северным. Ночью температурные значения также будут осенними — +6…+10 °C. А дневная температура будет держаться в диапазоне около +15 °C», — заключил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в Москве 28 августа составит до +32 °C.