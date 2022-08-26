Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в выходные дни
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«Погода ещё нас порадует, лето продолжается. На сегодня, по прогнозу, малооблачно и без осадков, температура днём — +30…+35 °C. В субботу и воскресенье будет чуть попрохладнее — +29…+34 °C. Но всё ещё малооблачно и без осадков», — рассказал синоптик.
Цыганков добавил, что в начале следующей недели температура начнёт потихоньку понижаться.
«К 1 сентября мы уже почувствуем дыхание осени», — заключил собеседник RT.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что запах гари в Москве не представляет опасности для здоровья.