Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в выходные дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.

«Погода ещё нас порадует, лето продолжается. На сегодня, по прогнозу, малооблачно и без осадков, температура днём — +30…+35 °C. В субботу и воскресенье будет чуть попрохладнее — +29…+34 °C. Но всё ещё малооблачно и без осадков», — рассказал синоптик.

Цыганков добавил, что в начале следующей недели температура начнёт потихоньку понижаться.

«К 1 сентября мы уже почувствуем дыхание осени», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что запах гари в Москве не представляет опасности для здоровья.