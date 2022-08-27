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В Красноярском крае предупредили об усилении ветра до 18 м/с в воскресенье

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В Красноярском крае ожидается ухудшение погоды в воскресенье, 28 августа.
В Красноярском крае предупредили об усилении ветра до 18 м/с в воскресенье
  • Gettyimages.ru
  • © Brennan Hilliard / EyeEm

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, ночью в центральных и южных районах края, а также на юге Таймыра будет сильный северо-западный ветер. Порывы могут достигать 15—18 м/с.

«Ночью на юге Эвенкии и на севере-востоке центральных районов местами сильные дожди. В такую погоду не рекомендуем выходить на акватории рек и озёр», — отметили в ведомстве.

Тем временем в Свердловской области из-за жары продлили до 30 августа экстренное предупреждение по четвёртому и пятому классам горимости леса, передаёт tagilcity.ru. Муниципалитетам региона рекомендовано подготовиться к возможным ЧС.

Ранее метеоролог Юрий Куткевич пообещал похолодание в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

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