Метеоролог Куткевич пообещал похолодание в Петербурге на следующей неделе

Метеоролог Юрий Куткевич пообещал похолодание в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

«Пока мы ожидаем последний всплеск уходящего лета, на ближайших выходных, в субботу и воскресенье, будет без осадков. В субботу +25...+27 °С, в воскресенье — +28…+30 °С. Последний привет от антициклона, который нам подарил такую погоду в августе. А на следующей неделе начнётся похолодание», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Куткевич, сначала температура придёт в норму — в понедельник ожидается +22...+24 °С, во вторник +20 °С, начнутся дожди.

«Похолодания ещё больше усилятся. Днём температура будет держаться от 10 до 15 градусов. Это даже ниже нормы», — уточнил эксперт.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с URA.RU высказался о вероятности бабьего лета в России.