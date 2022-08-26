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Путин подписал указ о ежегодной выплате грантов «Студии театрального искусства»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате грантов театру «Студия театрального искусства».
Путин подписал указ о ежегодной выплате грантов «Студии театрального искусства»
  • kremlin.ru

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №688 «О грантах президента Российской Федерации в области культуры и искусства»... изменения... дополнить пунктом 103 следующего содержания: «103. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Театр «Студия театрального искусства» (г. Москва)», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Фонд президентских грантов выделил средства на поддержу 22 тыс. проектов.

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