Путин подписал указ о ежегодной выплате грантов «Студии театрального искусства»

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате грантов театру «Студия театрального искусства».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №688 «О грантах президента Российской Федерации в области культуры и искусства»... изменения... дополнить пунктом 103 следующего содержания: «103. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Театр «Студия театрального искусства» (г. Москва)», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Фонд президентских грантов выделил средства на поддержу 22 тыс. проектов.